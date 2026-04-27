Antalya genelinde konut piyasası son bir yılda yüzde 29,84 oranında artış gösterirken, özellikle turizm bölgelerinde fiyat yükselişi dikkat çekiyor. Ortalama konut fiyatı 5 milyon 838 bin TL seviyesine ulaşırken, metrekare fiyatı 53 bin TL’yi aştı. Bu tablo, hem yatırımcı hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için maliyetleri ciddi şekilde artırdı.
ALANYA PİYASANIN EN HAREKETLİ NOKTALARINDAN BİRİ
Antalya genelinde en dikkat çeken ilçelerden biri Alanya oldu. İlçede 7 bin 274 satılık konut ilanı bulunması, bölgenin yüksek arz ve hareketliliğe sahip olduğunu ortaya koydu.
Ortalama 6,1 milyon TL konut fiyatı ile Alanya, hem yerli hem yabancı yatırımcıların ilgisini çeken aktif bir emlak piyasası konumunu koruyor. Bu yoğunluk, özellikle yaz sezonu öncesi talebin sürdüğünü gösteriyor.
KAŞ ZİRVEDE, FİYATLAR 19 MİLYON TL’Yİ AŞTI
Antalya’nın en pahalı ilçesi Kaş oldu. Ortalama konut fiyatı 19 milyon 345 bin TL seviyesine yükselirken, metrekare fiyatı 98 bin TL’yi geçti. Bu bölgede yatırımın geri dönüş süresi ise 29 yıla kadar çıktı.
Kemer ve Konyaaltı da yüksek fiyatlarıyla dikkat çekti. Kemer’de ortalama konut fiyatı 11,8 milyon TL, Konyaaltı’nda ise 10 milyon TL seviyesine ulaştı.
İLÇELER ARASI FİYAT DAĞILIMI
Antalya genelinde öne çıkan ortalama konut fiyatları şöyle sıralandı:
Kaş: 19,3 milyon TL
Kemer: 11,8 milyon TL
Konyaaltı: 10 milyon TL
Muratpaşa: 6,4 milyon TL
Alanya: 6,1 milyon TL
Kumluca: 5,9 milyon TL
Manavgat: 5,7 milyon TL
Aksu: 5,1 milyon TL
Kepez: 3,9 milyon TL
YATIRIMCI VE VATANDAŞ NEYLE KARŞI KARŞIYA?
Konut fiyatlarındaki yükseliş, özellikle ilk kez ev alacaklar için erişimi zorlaştırırken, yatırımcılar açısından geri dönüş süresini uzatıyor. Antalya genelinde ortalama amortisman süresinin 17 yıl seviyesine çıkması, piyasadaki dengelerin değiştiğine işaret ediyor.
Alanya özelinde ise yüksek ilan sayısı, alternatif seçeneklerin fazla olduğunu gösterirken, fiyatların bölgeye göre değişkenlik gösterdiği ifade ediliyor.