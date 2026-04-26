Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde 11 yaşındaki kızına saldırıyı engelleyen annenin yargılandığı davada jüri, oy birliğiyle beraat kararı verdi.

SUÇÜSTÜ YAKALADI

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yaşanan olayda, 42 yaşındaki Erica Pereira da Silveira Vicente, erkek arkadaşı Everton Amaro de Silva’yı 11 yaşındaki kızına yönelik cinsel saldırı sırasında suçüstü yakaladı. Olayın ardından yaşananlar, ülke gündeminde geniş yer buldu.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Dava dosyasına göre Vicente, saldırıyı fark ettiği anda müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında Erica Pereira da Silveira Vicente, de Silva’yı öldürdü. Olayın ardından saldırgana yönelik ağır müdahale ve cesedin yakılması süreci de dosyada yer aldı.

SAVCILIK “PLANLI” DEDİ

İddia makamı, olayın anlık bir tepki olmadığını savundu. Savcılık, Vicente’nin saldırganı önceden etkisiz hale getirip planlı şekilde öldürdüğünü ileri sürdü ve bunun “kasten işlenmiş cinayet” olduğunu iddia etti.

MAHKEME: MEŞRU MÜDAFAA

Ancak jüri ve mahkeme heyeti farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda, annenin eyleminin çocuğunu koruma refleksi olduğu vurgulandı. Mahkeme, yaşananların meşru müdafaa sınırları içinde değerlendirildiğine hükmetti.

Karar metninde şu ifadeye yer verildi: “Bir annenin çocuğunu korumaya yönelik tepkisi, temel bir savunma refleksi olarak kabul edilir.”

KARAR TARTIŞMA YARATTI

Mahkemenin oy birliğiyle verdiği beraat kararı uluslararası kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Bazı hukukçular, kararın bireysel adalet anlayışını güçlendirebileceği görüşünü savunurken, bazı kesimler ise kararın çocuk istismarına karşı güçlü bir mesaj olduğunu ifade etti.

DAVA EMSAL OLABİLİR

Serbest bırakılan Erica Pereira da Silveira Vicente hakkında verilen bu kararın, benzer davalar açısından hukuki tartışmalarda referans olabileceği değerlendiriliyor.