TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup play-off mücadelesinde Balıkesirspor, ilk maçta elde ettiği avantajı koruyarak tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Kendi sahasında Eskişehirspor’u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, rövanş karşılaşması için Eskişehir deplasmanına çıkacak.

KRİTİK MAÇ SAAT 20.00’DE

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, Eskişehir Fethi Heper Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma, her iki takım için de sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor.

BALIKESİRSPOR’A HER SONUÇ YETİYOR

İlk maçtaki galibiyetin avantajını elinde bulunduran Balıkesirspor, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak. Eskişehirspor’un tek farklı galibiyet elde etmesi durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.

Bu tablo, Balıkesir temsilcisine saha içinde daha kontrollü bir oyun planı oluşturma fırsatı sunuyor.

SEZONDA ÜSTÜNLÜK BAL-KES’TE

İki ekip arasında bu sezon oynanan karşılaşmalarda Balıkesirspor’un üstünlüğü dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederken, sahasındaki maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Play-off ilk maçını da kazanan Bal-Kes, psikolojik üstünlüğü elinde bulunduruyor.

HEDEF 2’NCİ LİG

Geçen sezon play-off finaline kadar yükselmesine rağmen 2’nci Lig hedefini kaçıran Balıkesirspor’da bu yıl aynı hatanın tekrarlanması istenmiyor. Kulüp yönetimi ve taraftarlar, takımdan bu kez mutlak başarı bekliyor.

PRİM KAMPANYASINA YOĞUN DESTEK

Takımın motivasyonunu artırmak amacıyla başlatılan şampiyonluk primi kampanyası da dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Şu ana kadar kampanyada toplanan destek 8 milyon 800 bin TL oldu.

Bu destek, hem oyuncular hem de teknik ekip için önemli bir motivasyon kaynağı olarak görülüyor.