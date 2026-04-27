HEKİMSEN, memur ve sağlık çalışanları için banka kredisine bağlı olmayan ortak yatırım modelini tanıttı. Sistemin Alanya’daki üyeler için de geçerli olacağı bildirildi.

ORTAK YATIRIM MODELİ TANITILDI

HEKİMSEN, memur ve sağlık çalışanlarının konut ve araç gibi yüksek maliyetli ihtiyaçlara daha kolay ulaşabilmesi için yeni bir ekonomik sistem hazırladığını duyurdu. Sendikanın açıklamasına göre model, banka kredisi yerine ortak yatırım ve toplu alım gücü üzerine kuruluyor.

Sistemin Alanya’da görev yapan sağlık çalışanları için de geçerli olacağı belirtildi. Özellikle konut fiyatlarının yüksek seyrettiği ilçede, Alanya faizsiz konut kampanyası arayışında olan memur ve sağlık çalışanları için modelin yakından takip edilmesi bekleniyor.

BANKA KREDİSİNE ALTERNATİF OLARAK SUNULDU

HEKİMSEN’in duyurduğu yapıda üyelerin bireysel kredi yükü altına girmeden, ortak finansman ve yatırım modeliyle konut ya da araç edinmesi hedefleniyor. Sendika, toplu alım gücüyle maliyetlerin düşürülebileceğini ve elde edilecek kazancın üyeler arasında değerlendirileceğini açıkladı.

Modelin ayrıntılarında hazine arazileri, kamu ihaleleri, filo alımları ve farklı yatırım projeleri de yer alıyor. Bu başlıkların uygulamada nasıl işleyeceği ise başvuru süreci ve proje takvimleri netleştikçe ortaya çıkacak.

ADİL KURBAN: YOĞUN TALEP VAR

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, sisteme başvuruların başladığını ve yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Kurban, mevcut maaş düzeyiyle konut ve araç sahibi olmanın birçok sağlık çalışanı için zorlaştığını belirterek, yeni yapının bu soruna çözüm üretmeyi amaçladığını ifade etti.

HEKİMSEN’in resmi yönetim kurulu sayfasında Adil Kurban’ın sendikanın yönetim kurulu başkanı olduğu bilgisi yer alıyor. Sendikanın tam adı ise “Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası” olarak geçiyor.

ALANYA’DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI TAKİP EDİYOR

Alanya’da kiralar ve konut fiyatları uzun süredir memur ve sabit gelirli çalışanların gündeminde. Bu nedenle sağlık çalışanlarına faizsiz konut sistemi iddiasıyla duyurulan model, ilçedeki kamu çalışanları açısından da dikkat çekti.

Ancak sistemin kesin maliyetleri, ödeme planı, üyelik şartları ve yatırım risklerine ilişkin ayrıntıların başvuru aşamasında dikkatle incelenmesi gerekiyor. Model, sendika tarafından alternatif bir yapı olarak duyuruldu; nihai şartlar resmi bilgilendirme ve sözleşme metinleriyle netleşecek.