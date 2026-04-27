30 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan gelişim kampına çağrılan genç sporcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu davet, hem oyuncunun kariyeri hem de kulübü adına önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

ALANYA’YI TEMSİL EDECEK

Kampa katılarak milli takım antrenörlerinin gözetiminde çalışmalar yapacak olan Yağmur Aynur Kılınç, Alanya’yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Genç sporcunun, bu süreçte göstereceği performansla milli takım yolunda önemli bir fırsat yakalaması bekleniyor.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR VE DESTEK MESAJI

Alanya Mask Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Bu gururu bizlere yaşatan sporcumuza, emeği geçen teknik ekibimize ve büyük Maskspor ailemize teşekkür ederiz. Sporcumuza milli takım yolunda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Altyapıya verdiği önemle dikkat çeken Alanya Mask Spor Kulübü, Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Cemali AYDINOĞLU