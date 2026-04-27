Antalya Toptancı Hali’nde sebze fiyatları yeniden yükseldi. Domates 80 TL’ye, kapya biber 140 TL’ye çıktı; patlıcan ise 15 TL ile listenin en uygun ürünleri arasında kaldı.

DOMATES VE BİBERDE YÜKSEK FİYAT DİKKAT ÇEKTİ

Antalya Toptancı Halinde açıklanan güncel sebze fiyatları, pazara çıkmadan önce mutfak hesabı yapan vatandaşların gündemine girdi. Listede domatesin kilogram fiyatı 80 TL olarak yer aldı. Kokteyl domateste ise fiyat 130 TL seviyesine kadar çıktı.

En yüksek fiyatlardan biri biber grubunda görüldü. Kapya biber 140 TL ile listenin üst sıralarında yer alırken, sivri biber 55 TL, kılçık sivri biber 70 TL, çarli biber 50 TL, dolmalık biber 60 TL ve üç burun köy biberi 50 TL’den işlem gördü.

PATLICAN 15 TL’YE GERİLEDİ

Sebze grubunda en düşük fiyat patlıcanda görüldü. Patlıcanın kilogram fiyatı 15 TL olarak listelendi. Kabak ve salatalık 25 TL, silor salatalık ise 30 TL seviyesinde yer aldı.

Kaliforniya biberin kırmızı ve sarı çeşitlerinde fiyatın “pazarlık” olarak yazılması, ürün girişine göre rakamların gün içinde değişebileceğini gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hal fiyatları sayfasında da fiyatların arz, talep, ürün kalitesi ve serbest rekabet şartlarına göre oluştuğu belirtiliyor.

PAZAR VE MARKET ETİKETLERİNE YANSIYABİLİR

Halde oluşan fiyatlar doğrudan perakende satış fiyatı anlamına gelmiyor. Ancak nakliye, fire, komisyon ve işletme giderleri eklendiğinde bu rakamlar pazar ve market tezgâhlarında daha yüksek etiketlerle görülebiliyor.

Bu nedenle Antalya hal fiyatları 2026 listesi, yalnızca üretici ve esnaf için değil, günlük alışveriş yapan aileler için de yakından takip ediliyor.