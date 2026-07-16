Alanya'da yaklaşık bir ay önce otel personel lojmanında çıkan yangında ağır yaralanan 16 yaşındaki stajyer öğrenciden acı haber geldi. Kütahya Yoncalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Süleyman Tuna Ergüler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mesleki eğitim kapsamında staj yapmak üzere Alanya'ya gelen Ergüler, çalıştığı otelin personel lojmanında çıkan yangında ağır yaralanmış ve olayın ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen genç öğrenci, yaklaşık 39 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Acı haberin ardından ailesi, okul arkadaşları ve eğitim camiası yasa boğuldu. Genç öğrencinin vefatı, hem memleketi Kütahya'da hem de staj yaptığı Alanya'da büyük üzüntü yarattı.

Süleyman Tuna Ergüler için cenaze töreninin cuma günü Cuma namazının ardından Kütahya'daki Zafer Camii'nde düzenleneceği, cenazesinin daha sonra Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.