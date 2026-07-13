ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle millî birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek "Türk Devlet Geleneği ve Millî Egemenlik" başlıklı konferansta, Türk devlet anlayışının tarihsel gelişimi, millî egemenlik kavramının temel esasları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze uzanan süreçte taşıdığı önem akademik bakış açısıyla değerlendirilecek.

ALKÜ tarafından organize edilen konferans, hem üniversite öğrencilerini hem akademisyenleri hem de tarih ve siyaset bilimine ilgi duyan vatandaşları bir araya getirecek. Etkinlikte, Türk devlet geleneğinin yüzyıllar boyunca geçirdiği dönüşüm ve millî egemenlik ilkesinin devlet yönetimindeki yeri kapsamlı şekilde ele alınacak.

Prof. Dr. Aydemir konuşmacı olacak

Konferansın konuşmacılığını ALKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir üstlenecek. Aydemir, sunumunda Türk devlet teşkilatının tarihsel temelleri, millî egemenlik anlayışının gelişimi ve bu değerlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yapısındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Katılımcılar, tarihsel süreç içerisinde devlet yönetimi anlayışının nasıl şekillendiğini ve millî egemenlik ilkesinin günümüz Türkiye'sindeki önemini akademik perspektifle dinleme fırsatı bulacak.

14 Temmuz'da gerçekleştirilecek

"Türk Devlet Geleneği ve Millî Egemenlik" konferansı, 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 14.30'da, ALKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve önemine de vurgu yapılırken, millî irade, demokrasi bilinci ve toplumsal birlik konularında da değerlendirmeler yapılacak.

Rektör Türkdoğan'dan davet

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, düzenlenecek konferansın yalnızca akademik bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda millî hafızanın canlı tutulmasına katkı sağlayacak önemli bir buluşma niteliği taşıdığını belirterek tüm vatandaşları programa davet etti.

Türkdoğan, özellikle gençlerin tarih, devlet geleneği ve millî egemenlik konularında bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, konferansın katılımcılara hem tarihsel hem de toplumsal açıdan değerli kazanımlar sunacağını ifade etti.