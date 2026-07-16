Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl binlerce turisti ağırlayan Kekova Yarımadası'nda yer alan Demre ve Kaş ilçeleri arasındaki ulaşım sorununu çözmek için harekete geçti. Demre'ye bağlı Çevreli ile Kaş'ın Sahilkılınçlı mahallelerini birbirine bağlayan grup bağlantı yolunda sıcak asfalt döküm işlemleri başladı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen bölgede, vatandaşların can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Toplam uzunluğu 7.7 kilometre olan güzergahın ilk etabında 3.3 kilometrelik kısmın asfaltlama işlemi tamamlandı.

40 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yetkililerinden Şantiye Şefi Mustafa Koşar'ın açıklamasına göre, bölgedeki altyapı eksikliği yaklaşık 40 yıldır devam eden bir sorundu. Koşar, ekiplerin gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını belirterek, hedeflerinin en kısa sürede 7.7 kilometrelik hattın tamamını güvenli hale getirmek olduğunu aktardı.

YOL ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bölgenin hem yoğun bir tarım merkezi hem de turizm destinasyonu olması nedeniyle, asfaltlama sürecinde özel bir planlama yapıldı. Çalışmalar kapsamında, vatandaşların ve üreticilerin mağduriyet yaşamaması için yol kapatma uygulaması yalnızca 11.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Sürücülerin ve bölgeyi ziyaret edecek turistlerin, seyahat planlarını bu saat dilimine göre ayarlamaları gerekiyor.