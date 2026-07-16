Olay, Turgutlu ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan G. (29) ile eşi İmran G. (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Gökhan G.'nin eşinin burnunu ısırarak kopardığı öne sürüldü. Evden yükselen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapı açılmayınca itfaiye devreye girdi

Evin kapısının açılmaması üzerine polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olası risklere karşı bina önüne atlama yatağı kurdu. Yaralı kadın daha sonra merdivenli itfaiye aracıyla balkondan güvenli şekilde tahliye edildi.

Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek saldırı şüphelisini gözaltına aldı.

Ağır yaralı kadın hastaneye sevk edildi

İlk müdahalesi Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan kadın, yüzündeki ağır yaralanma nedeniyle plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Evde iki küçük çocuk da vardı

Olay sırasında evde bulunan çiftin 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan şüphelinin polis aracına götürüldüğü sırada bazı mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı bölgede polis ekipleri güvenliği sağlayarak şüpheliyi emniyete götürdü.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.