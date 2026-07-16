Rahminden miyom aldırmak isterken bağırsağı kesilen ve iki yıl içinde yedi kez ameliyat masasına oturan Aslı Bekiroğlu, iyileşme sürecinde katıldığı bir program nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Ege Kökenli'nin programında şarkı söyleyen ünlü oyuncu, sosyal medyada kendisine yöneltilen yorumlara isyan etti.

DOKTOR HATASI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Ünlü oyuncunun sağlık kabusu, rutin bir miyom alma operasyonuyla başladı. Operasyon sırasında bağırsağının yedi santimetrelik kısmının yanlışlıkla kesildiği açıklanan Bekiroğlu, sızıntı ve komplikasyonlar nedeniyle peş peşe ameliyatlara alınmak zorunda kaldı. Tıbbi hata sonucu uzun bir hastane sürecine giren oyuncu, yedinci operasyonunun ardından damar yoluyla sadece bir saatliğine dışarı çıkabildiğini duyurmuştu.

SOSYAL MEDYA YORUMLARINA TEPKİ

Zorlu tedavi sürecine rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Bekiroğlu, Ege Kökenli'nin programında şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı. Ancak bazı kullanıcıların, hastaneden yeni çıkmış birinin sahneye çıkmasını eleştirmesi üzerine oyuncu sessizliğini bozdu. Bekiroğlu yaptığı açıklamada, sesinin mükemmel olduğu yönünde bir iddiası bulunmadığını, sadece şarkı söylemeyi sevdiği için davet edildiğini aktardı.

"HEP HASTANEDE Mİ KALAYIM?"

Kiloları, ayağındaki sakatlık ve fıtığına rağmen sahneye çıkarak eğlendiğini belirten oyuncu, gelen acımasız eleştirilerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bekiroğlu, takipçilerinden gelen "Ölmemiş miydi bu karı, hani hastanedeydi?" şeklindeki mesajlara dikkat çekerek, "Hep hastanede mi kalayım ben? İyileşmeyeyim mi hiç?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.