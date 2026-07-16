Alanya Belediyesi, kent merkezindeki eski hizmet binasını kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla kültür merkezine dönüştürmeye hazırlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, yapının hem iç mekanları modernize edilecek hem de çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Yayımlanan ihale dokümanlarına göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereğince açık ihale usulü uygulanacak. İhale, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00'da yapılacak olup teklifler sadece EKAP üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek.

4 KATLI BİNA YENİDEN TASARLANIYOR

Yaklaşık 1.300 metrekare oturum alanına sahip olan 4 katlı mevcut bina, kültürel etkinliklere uygun hale getirilecek. Projeye sadece yerli istekliler katılabilecek ve firmalardan teklif bedelinin en az yüzde 50'si oranında iş deneyim belgesi talep edilecek. İhale şartnamesinde benzer iş grubu olarak B/III kategorisi belirlenirken, inşaat mühendisliği ve mimarlık diplomaları da bu kapsama dahil edilecek.

PROJE NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

İhaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalanmasının ardından 7 gün içinde yer teslimi yapılarak inşaat sürecine geçilecek. Toplam 540 takvim günü sürmesi planlanan inşaat aşamasının tamamlanmasıyla birlikte yapı, kentin kullanımına açılacak. Yaklaşık 1,5 yıl sürecek bu dönüşümün tamamlanmasıyla Alanya, yerel halkın ve ilçedeki yerleşik yabancıların faydalanabileceği modern bir kültürel etkinlik merkezine kavuşmuş olacak.