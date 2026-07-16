Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'nın Demre ilçesinde turizm altyapısını güçlendirecek adımlar atılmaya devam ediyor. Faaliyete geçen yeni marinanın ilçeye kazandırdığı hareketliliğin ardından, bölgeyi uluslararası deniz turizminde daha üst sıralara taşıyacak kruvaziyer limanı projesinde önemli bir aşama geçildi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran'ın yaptığı açıklamalara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen kruvaziyer limanı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci resmen tamamlandı. Gerekli planlama ve hazırlık çalışmalarının sona ermesiyle birlikte projenin doğrudan uygulama aşamasına geçilmesi bekleniyor.

LİMAN PROJESİ İLÇE EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK

Likya medeniyetine ev sahipliği yapan Demre; Myra Antik Kenti, Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Likya Uygarlıkları Müzesi, Kekova ve Batık Kent gibi dünyaca ünlü kültürel mirasları barındırıyor. Başkan Duran, marinanın hizmete girmesiyle ilçede gözle görülür bir ekonomik canlılık başladığını, liman projesinin hayata geçmesi durumunda ise bu turizm potansiyelinin katlanarak artacağını ifade etti.

AKDENİZ KRUVAZİYER ROTASINA YENİ BİR DURAK MI EKLENİYOR?

Demre'nin kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapmaya başlaması, Antalya ve genel Akdeniz çanağındaki deniz turizmi rotaları için yeni bir alternatif oluşturuyor. Alanya ve Antalya merkez limanlarının ardından Demre'nin de bu ağa güçlü bir şekilde dahil olması, bölgeye deniz yoluyla gelen yabancı turistlerin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına ve Akdeniz'in uluslararası kruvaziyer pazarındaki rekabet gücünün artmasına muhtemel bir etki sağlayacak.

Tarihi alanlara doğrudan erişim imkanı sunacak olan yeni liman hizmete açıldığında, Demre'nin Akdeniz'deki en önemli uğrak noktalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.