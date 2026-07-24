CHP'den ayrılarak "Yeni Parti"yi kuran Özgür Özel, partinin kuruluş sürecinde merak edilen ayrıntıları paylaşmayı sürdürüyor. Kuruluş dilekçesinin imzalanmasının ardından Özel, sosyal medya hesaplarındaki profil ve kapak görsellerini yenileyerek partinin logosunu ilk kez kamuoyuna sundu.

Logo tartışması başladı

Paylaşılan logoda kırmızı ağırlıklı büyük "YENİ" yazısı ve altında siyah "PARTİ" ifadesi yer alıyor. Tasarımın paylaşılmasının ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, logonun özellikle yazı karakteri ve kırmızı tonları nedeniyle dijital yayın platformu Netflix'in logosuna benzediği yönünde yorumlarda bulundu.

Kimi kullanıcılar benzerliğin dikkat çekici olduğunu savunurken, bazıları ise bunun modern tipografik tasarımlarda sıkça görülebilecek bir tercih olduğunu ifade etti.

Resmi bir iddia veya açıklama yok

Şu ana kadar Yeni Parti cephesinden logoyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Aynı şekilde Netflix tarafından da konuya ilişkin bir değerlendirme bulunmuyor.

Türk bayraklı rozet detayı

Özgür Özel'in paylaştığı tanıtım videosunda ceketine Türk bayrağı rozeti taktığı da dikkat çekti. Video ve yeni logo, partinin kurumsal kimliğine ilişkin ilk resmi görseller olarak kamuoyuyla paylaşılmış oldu.