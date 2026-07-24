Alanya'da 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerini kapsayan planlı elektrik kesintileri, ilçe genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bakım, yatırım ve deplase çalışmaları gerekçesiyle birçok mahalleyi karanlıkta bırakan uygulama, yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı dönemde su sorunlarını da beraberinde getirdi.

Elektrik ve suyun eş zamanlı kesilmesine bölge halkından tepkiler yükselirken, Çarşı Mahallesi Muhtarı Kadri Kasapoğlu konuyu sosyal medya üzerinden gündeme taşıdı. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada vatandaşların sıcak havada ciddi mağduriyet yaşadığını aktardı.

ÇAĞRI MERKEZLERİNE ULAŞILAMIYOR

Kesintiler sırasında bilgi almak isteyen vatandaşların iletişim kanallarında da sorun yaşadığı belirtildi. Muhtar Kasapoğlu, arıza ihbarı veya bilgi talebi için aranan çağrı merkezlerine ulaşılamadığını vurguladı. Yaşanan iletişim kopukluğuna dikkat çeken Kasapoğlu, devlet kademelerinin ilgili kurumlara acilen müdahale etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

KESİNTİLER NEDEN SU KRİZİ YARATIYOR?

Alanya gibi sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu bölgelerde elektrik kesintileri, soğutma ihtiyacının yanı sıra su teminini de doğrudan etkiliyor. Şebeke suyunu binalara dağıtan hidrofor sistemleri ve bölge su pompalarının elektriğe bağlı çalışması, uzun süreli enerji kesintilerinde apartmanların susuz kalmasına yol açıyor. Dağıtım şirketleri yetkilileri ise planlı çalışma saatleri öncesinde vatandaşların gerekli önlemleri alması yönünde uyarılarda bulundu.