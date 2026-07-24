Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'nın yüksek kesimlerinde ve kırsal mahallelerinde yol güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ulaşım ağını iyileştirme adımları kapsamında birçok farklı noktada eş zamanlı onarım faaliyetleri yürütülüyor.

Bayır Mahallesi'nde meydana gelen heyelanın ulaşıma olumsuz etkileri ortadan kaldırılıyor. Ekipler, zarar gören güzergahlarda taş duvar örerek dolgu işlemlerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra Kuzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak ve Yalçı mahalleleri ile Barcın Yaylası yolundaki bozuk zeminler onarılarak araç trafiği için daha güvenli hale getirildi.

ASFALT VE KAPLAMA HAZIRLIKLARI

Ulaşım altyapısını kalıcı olarak güçlendirme adımları doğrultusunda Bucak Mahallesi yolunda asfalt öncesi zemin hazırlıkları tamamlandı. Dim Grup Yolu ve Öteköy Yolu'nda ise mevcut bakım işlemlerinin bitmesinin ardından sathi kaplama aşamasına geçileceği aktarıldı.

ÇALIŞMALARIN KIRSAL ULAŞIMA ETKİSİ NELER OLACAK?

Kırsal güzergahlarda yürütülen bu faaliyetler, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde ürün sevkiyatını kolaylaştırırken, vatandaşların ilçe merkezine güvenli erişimine doğrudan katkı sağlıyor. Belediye yetkililerinin bildirdiğine göre, söz konusu bakım ve onarım mesaisi belirlenen program çerçevesinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da kesintisiz devam edecek.