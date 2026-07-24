Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde raket sporlarına yönelik kapsamlı bir altyapı projesi hayata geçiriliyor. Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fener Mahallesi'nde inşası devam eden Fener Semt Spor Tesisi, hem tenis hem de son yıllarda popülerliği artan padel branşlarına ev sahipliği yapacak. Proje kapsamında alana 4 açık tenis kortu ve 4 ayrı padel kortu inşa ediliyor.

Sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda sosyal bir yaşam merkezi olarak planlanan tesiste halka açık yürüyüş yolları da yer alacak. Kafeterya, soyunma odaları, duşlar ve idari ofislerin bulunacağı kompleksin tamamı engelli erişimine uygun standartlarda tasarlanıyor. Altyapı, zemin dolgusu, asfalt ve aydınlatma çalışmaları belediye ekiplerince yürütülürken, özel teknik gerektiren kort zeminlerinin kaplaması uzman firmalara yaptırılacak.

PADEL SPORU NEDİR VE KİMLER YARARLANABİLECEK?

Tenis ile squash sporlarının dinamiklerini bir araya getiren padel, etrafı cam veya tellerle çevrili daha küçük bir kortta oynanmasıyla dikkat çekiyor. Dünyada hızla yayılan ve stratejiye dayalı olan bu branş, yeni tesisin tamamlanmasıyla Antalyalı sporseverlerin de kolayca erişebileceği bir alternatif haline gelecek.

Tesis hizmete girdiğinde bireysel kullanımların yanı sıra profesyonel kulüplerin antrenmanlarına, ulusal ve uluslararası turnuvalara da sahne olacak. Kurumun ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde düzenlediği ücretsiz spor okulları kapsamında, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna tenis ve padel eğitimleri verilmesi hedefleniyor.