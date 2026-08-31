Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel Karaman, sosyal medya üzerinden pazarlanan ve yüzlerce metre derinlikte su bulduğunu öne süren tablet tipi cihazlar hakkında önemli bir uyarı yayımladı. Bilimsel geçerliliği olmayan bu aletlerin, vatandaşları maddi zarara uğratan hatalı sondaj kararlarına yol açtığı bildirildi.

Son dönemde internet ortamında sıkça karşılaşılan reklamlar, söz konusu cihazların 300 ile 500 metre arasında yeraltı suyu tespiti yaptığını iddia ediyor. Uzmanlar ise ekranda beliren renkli grafiklerin gerçek bir jeolojik kesit niteliği taşımadığını vurguluyor. Karaman'ın aktardığına göre, uluslararası standartlara uymayan bu sistemler, elektrot dizilimi ve veri çözümleme gibi temel mühendislik gereksinimlerinden yoksun şekilde pazarlanıyor.

BİLİMSEL YÖNTEMLER ŞART

Yeraltı su kaynaklarının tespit edilebilmesi için sismik, elektromanyetik ve elektrik özdirenç gibi kanıtlanmış bilimsel yöntemlerin kullanılması gerekiyor. Cihaz ekranlarındaki yanıltıcı görsellere aldanarak sondaj başlatılmasının büyük bir risk taşıdığı belirtiliyor. Yetkililer, doğru sonuç elde etmek için fiziksel olarak ölçülebilen parametrelerin deneyimli mühendisler tarafından sahada yorumlanması gerektiğinin altını çiziyor.

HATALI SONDAJIN RİSKLERİ NELER?

Tarım veya kullanım suyu bulmak amacıyla yapılan sondaj işlemleri, metre başına hesaplanan yüksek maliyetli mühendislik çalışmalarıdır. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan cihazların yönlendirmesiyle açılan kuyuların boş çıkması, vatandaşların on binlerce liralık yatırımını çöpe atması anlamına geliyor. Bu nedenle uzmanlar, su arayışındaki kişilerin yalnızca akredite jeofizik araştırmalarına güvenmesini tavsiye ediyor.

Jeofizik Mühendisleri Odası, 'Burada kesin su var' şeklindeki asılsız vaatlere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Vatandaşların, kullanılan ölçüm sistemlerinin fiziksel dayanaklarını sorgulaması ve sadece tablet ekranına bakarak yatırım kararı almaması büyük önem taşıyor.