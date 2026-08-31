Ekspres Gazetesi'nin aktardığına göre, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Soner Akdoğan, Türkiye'deki yapı stokunun depreme hazırlık sürecinde önemli açıklamalarda bulundu. Riskli binalar için tek çözümün yıkıp yeniden yapmak olmadığını belirten Akdoğan, güçlendirme yönteminin bilimsel bir gerçeklik olduğunu ve kamuoyundaki güvensizliğin aşılması gerektiğini vurguladı.

Güçlendirme uygulamalarının başarısına dair somut örnekler veren Akdoğan, 6 Şubat depremlerinden önce Kahramanmaraş'ta güçlendirme projesi uygulanan 13-14 okulun hiçbirinin yıkılmadığını hatırlattı. Benzer şekilde Hatay'da NATO projesi kapsamında güçlendirilen üç bloklu bir sitedeki binanın 6 Şubat ve 20 Şubat tarihlerindeki 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıları ayakta atlatırken, aynı sitedeki diğer iki binadan birinin yıkıldığına ve diğerinin ağır hasar aldığına dikkat çekti.

GÜÇLENDİRME NEDEN MEVZUATA TAKILIYOR?

2018

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde güçlendirme konusunun yer almasına rağmen, uygulamada karşılaşılan yasal zorluklar vatandaşların binalarını güvenli hale getirmesini engelliyor. Eski bir binanın güçlendirilmesi sırasında, idareler tarafından güncel engelli asansörü veya yangın merdiveni gibi fiziki olarak eklenmesi imkansız şartların talep edilmesi, süreci içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net bir çözüm alamayan idareler, inisiyatif kullanmaktan kaçınarak belirsizlik yaratıyor.

YIKIMIN ÇEVRESEL VE EKONOMİK FATURASI

Gelişmiş ülkelerin her riskli yapıyı yıkmadığını ifade eden Akdoğan, Türkiye'nin güçlendirme biliminde Japonya ve ABD ile birlikte öncü ülkeler arasında yer aldığını kaydetti. Bütün eski yapıları yıkıp yeniden yapmanın ülkenin ekonomik kapasitesini aşacağının altını çizen Akdoğan, yıkım işlemleri sırasında ortaya çıkan asbest tehlikesi ve inşaat atıklarının yarattığı çevre kirliliğinin de kamu kaynakları adına ciddi bir kayıp oluşturduğunu bildirdi.