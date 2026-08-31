Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Dostluk Parkı'nın simgesi haline gelen matruşka heykellerinin, daha dayanıklı bir malzeme olan mermerden yeniden yapılarak yerine konulması planlanıyor.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, açık hava koşulları nedeniyle yıprandığı için Ocak 2026'da kaldırılan 8 adet heykelin yenilenmesi amacıyla Konyaaltı Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi ortak bir çalışma yürütecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 28 Ağustos 2026 tarihli yazısı doğrultusunda hazırlanan iş birliği protokolü, 3 Eylül'de gerçekleştirilecek eylül ayı belediye meclis toplantısında görüşülecek.

PROTOKOL İÇİN YETKİ İSTENECEK

Meclis gündeminin ilk sırasında yer alan ilgili madde onaylanırsa, üniversite ile belediye arasındaki resmi süreci yönetmek üzere Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgin'e yetki verilecek. Yeni heykellerin, önceki deformasyon sorununu çözmek ve dış ortam şartlarına daha uzun süre dayanabilmesini sağlamak amacıyla özel mermer malzemeden üretileceği belirtildi.

BÖLGE İÇİN KÜLTÜREL ÖNEMİ NEDİR?

Liman Mahallesi 26 ve 27'nci sokakların kesişiminde 2014 yılında hizmete açılan Dostluk Parkı, özellikle Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen yerleşik yabancıların yoğun yaşadığı bir lokasyonda bulunuyor. Matruşka figürleri, hem bölgede yaşayan farklı kültürler arasında bir uyum sembolü olarak kabul ediliyor hem de yerli ve yabancı ziyaretçilerin fotoğraf karelerinde sıkça yer alarak sosyal bir buluşma noktası işlevi görüyor.