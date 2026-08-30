Edinilen bilgilere göre, içerisinde 8’i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi, Girne açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa süre içerisinde alabora olan gemi için bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başlatıldı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, gemide bulunan yolcuları kurtarmak için çalışma yürüttü. Yapılan müdahale sonucunda 237 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Ancak arama kurtarma çalışmalarında 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleriyle ilgili henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Gemide toplam 267 kişinin bulunduğu belirtilirken, kurtarılan 237 kişi ve hayatını kaybeden 7 kişi dışında kalan yolcuların durumuna ilişkin ilk açıklamalarda net bilgi verilmedi.

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmalarının ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN'DAN AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, CNN Türk canlı yayınında Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına ilişkin son bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanı, gemide bulunan 267 kişiden 237’sine sağ olarak ulaşıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişiye ise henüz ulaşılamadığını açıkladı. Ulaşılamayan kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.