Manavgat'ın Oymapınar, Iğrışlar ve Bucakşeyhler mahallelerini kapsayan alanda, daha önce iptal edilen yüzer güneş enerjisi santrali (GES) projesinin yerine kara tipi tesis kurulması planlanıyor. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanan yeni proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Toplam 628 milyon 207 bin 500 TL yatırım bedeli öngörülen tesis, 34,04 hektarlık alanda faaliyet gösterecek. Proje kapsamında her biri 550 Wp gücünde 63 bin 481 adet güneş paneli ve 28 MWh kapasiteli lityum-iyon elektrik depolama ünitesi kurulacak. Tesisin 28 MWe elektriksel çıkış gücüyle yılda yaklaşık 56 milyon kilovatsaat enerji üretmesi hedefleniyor.

ASAT İTİRAZ ETTİ, PROJE ALANI KÜÇÜLDÜ

Projenin ilk planlamasında 37,26 hektar olarak belirlenen alan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT

Genel Müdürlüğü'nün olumsuz görüş bildirmesi üzerine revize edildi. Kurumun 10 Ekim 2024 tarihli inceleme yazısında, söz konusu alanın bir bölümünün Manavgat Ulukapı Su Temin Sahası mutlak koruma kuşağında kaldığı vurgulandı. Bu gelişmenin ardından şirket, 3,22 hektarlık bölümü proje sınırlarından çıkararak toplam alanı 34,04 hektara düşürdü.

ÇED SÜRECİNDE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Çevresel Etki Değerlendirmesi mevzuatına göre, sunulan nihai raporlar İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından teknik, çevresel ve hukuki boyutlarıyla ele alınıyor. 8 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek İDK toplantısında, resmi kurum görüşlerinin yanı sıra bölge halkının itirazları da tutanaklar üzerinden değerlendirilerek projenin onayı veya reddi yönünde belirleyici karar verilecek.

YÖRE HALKI YENİ PROJEYE NASIL BAKIYOR?

Önceki yüzer GES projesinin iptal edilmesinde kilit rol oynayan yöre halkı ve muhtarlar, yeni girişime de tepki gösteriyor. Oymapınar Mahalle Muhtarı Selçuk Şahin, şirketin zeytin bahçelerinin ve tapulu arazilerin bulunduğu bölgeleri hedef aldığını belirtti. Şahin, "Halk kararlılıkla istemediğini belirtti, yeni projeyi de asla kabul etmeyeceğiz ve mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.