ALANYA ve Antalya siyasetinde uzun yıllar aktif görevlerde bulunarak önemli izler bırakan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Antalya Milletvekili ve eski Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız vefat etti. Kent siyasetinin saygın isimleri arasında yer alan Yıldız’ın kaybı; başta ailesi ve yakınları olmak üzere MHP camiasında, birlikte mesai yaptığı siyaset arkadaşlarında ve Alanya halkında derin bir üzüntüye yol açtı.

MHP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN PARLAMENTOYA UZANAN YOLCULUK

Yerel siyasette MHP Alanya İlçe Başkanlığı görevini üstlenerek kente uzun yıllar hizmet eden Hüseyin Yıldız, teşkilat kademelerindeki başarılı çalışmalarının ardından milletvekili seçilerek Alanya’yı ve Antalya’yı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil etmişti. Hem teşkilat tabanında hem de kent kamuoyunda sevilen bir isim olan Yıldız, Alanya siyaset tarihinin unutulmaz simaları arasında yer aldı.

KENT PROTOKOLÜ VE SİYASET DÜNYASI TÖRENDE BULUŞTU

Merhum Hüseyin Yıldız için düzenlenen cenaze merasimi, kentin idari, adli ve siyasi dinamiklerini bir araya getirdi. Törene; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, MHP Antalya Milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Hilmi Durgun, Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, kurum müdürleri, farklı siyasi partilerin ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Hüseyin DOĞANAY)