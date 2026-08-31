Olay, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu bir kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası H.O.’nun (29) ikamet ettikleri evde uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde polise ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, şüpheli H.O.’yu gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.O., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Alanya’da boşanma aşamasındaki kocasını uyuşturucudan ihbar etti
Alanya’da boşanma aşamasındaki eşinin polise ihbar ettiği şahsın evinde 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Muhabir: Mehmet AL
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