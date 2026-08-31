Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yeni bir dijital hizmet devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamaya göre, kira sözleşmeleri artık e-Devlet Kapısı üzerinden dijital ortamda hazırlanabiliyor.

Yeni uygulama ile birlikte vatandaşların kırtasiye masrafları ve fiziki buluşma zorunluluğu önleniyor. Bakan Şimşek, sistemin mekandan bağımsız çalıştığını belirterek, işlemlerin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde tamamlanabildiğini aktardı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL BİR KOLAYLIK SAĞLANIYOR?

Geleneksel kağıt üzerindeki sözleşmelerin yerini alan bu sistem, zaman kaybını tamamen ortadan kaldırıyor. Belge maliyeti olmadan dijital ortamda onaylanabilen sözleşmeler, taraflara resmi işlemlerde doğrudan kolaylık ve sistem üzerinden doğrulanabilir bir hukuki güvence sunuyor.