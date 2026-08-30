Girne açıklarında bir yolcu gemisinin battığı ve gemide 259 yolcu bulunduğu yönündeki son dakika bilgisi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi. İlk bilgilerde sahil güvenlik ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilirken, yolcuların durumuna ilişkin henüz teyit edilmiş ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Olayla ilgili ilk aşamada geminin adı, hangi limandan hareket ettiği, varış noktası, batmanın meydana geldiği kesin konum ve olayın nedeni konusunda doğrulanmış bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle özellikle yolcuların tahliye edilip edilmediği, denizde bulunan kişi olup olmadığı ve kurtarma operasyonunun kapsamına ilişkin resmi açıklamalar önem taşıyor.

BÖLGEDE HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLDU

Kıbrıs genelinde son saatlerde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Kuzey Kıbrıs'ta 29 Ağustos'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Girne'nin de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Güney Kıbrıs'ta ise fırtına deniz ulaşımını da etkiledi; Aya Napa açıklarında iki yatın battığı ve olaylardan birinde can kaybı yaşandığı bildirildi. Ancak Girne açıklarındaki yolcu gemisiyle ilgili olayın hava koşullarından kaynaklandığına dair henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.