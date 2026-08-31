Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Ayrancı mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları sonuç verdi. Saat 12.00 sularında alevlerin yükselmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, aralıksız süren mücadelenin ardından yangını bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına almayı başardı.

Yetkililerin aktardığı verilere göre, alevlere havadan ve karadan geniş çaplı bir filoyla müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına 1 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterin yanı sıra 350 personel katıldı. Karadan yürütülen operasyonda 41 arazöz, 10 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 8 belediye itfaiye aracı, 12 hizmet aracı ve 4 iş makinesi aktif görev aldı. Ayrıca 4 jandarma asayiş timi de bölgede koordinasyon ve güvenliği sağladı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gece boyunca karadan devam eden yoğun çabalara, gün ağarmasıyla birlikte hava araçları yeniden destek verdi. Toplam 22 saat süren zorlu mesainin ardından alevlerin ilerleyişi tamamen durdurularak yangının çevre yerleşimlere sıçrama riski ortadan kaldırıldı.

70 HEKTARLIK ALAN NASIL ETKİLENDİ?

Akdeniz Bölgesi'nin orman yangınlarına karşı taşıdığı yüksek hassasiyet nedeniyle, ekipler ilk andan itibaren en üst düzeyde teyakkuza geçerek yangının daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını engelledi. İlk tespitlere göre yaklaşık 70 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede, rüzgarın da etkisiyle oluşabilecek olası parlamalara karşı soğutma işlemleri titizlikle sürdürülüyor.