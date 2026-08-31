Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), yarın itibarıyla faaliyetlerine başlıyor. Ülke genelindeki 34,7 milyon tescilli aracı kapsayan bu yeni sistem, trafik kazaları sonrasındaki ihbar ve tazminat süreçlerini tek bir çatı altında toplayacak.

SEDDK yetkililerinin açıklamasına göre, yeni eylem planı teknoloji odaklı bir denetim mekanizması sunuyor. Uygulamanın devreye girmesi öncesinde sigorta şirketi temsilcileriyle bir araya gelen kurum yetkilileri, sürecin aksamadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri değerlendirdi.

HASAR TAKİP VURGUNUNA SON VERİLECEK

Yeni merkezin en önemli hedeflerinden biri, kaza geçiren vatandaşların bilgilerini yasa dışı yollarla elde eden aracı yapıları ortadan kaldırmak. Araç sahiplerinden hasar takip vekaleti isteyerek haksız kazanç sağlayan bu kişilerin sisteme müdahalesi, ihbarların doğrudan resmi hatta yapılmasıyla engellenecek.

KAZA SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yarından itibaren kazaya karışan sürücülerin, tazminat işlemleri için üçüncü şahıslara veya takipçilere vekalet vermesine gerek kalmayacak. Vatandaşlar kaza sonrasında doğrudan Alo 193'ü arayarak hasar dosyasını yetkili merci güvencesiyle açtırabilecek ve sürecin tüm aşamalarını doğrudan merkez üzerinden şeffaf bir şekilde yürütebilecek.