Togg kullanıcılarına yönelik, eylül ayı boyunca geçerli olacak yeni bir şarj indirimi duyuruldu. Trugo istasyonlarındaki DC şarj cihazlarında autocharge özelliğini kullanan araç sahipleri, şarj işlemlerinde yüzde 20 indirimden faydalanabilecek.

Yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu indirim mobil uygulama, fiziki kart ve filo ödemelerinde de geçerli sayılacak. Kullanıcıların bu fırsattan sorunsuz şekilde yararlanabilmesi için akıllı cihazlarındaki yazılım versiyonunun en güncel sürümde olması şartı aranıyor.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Otuz gün boyunca devam edecek olan yüzde 20'lik avantaj, başka kupon kodları veya farklı indirim kampanyalarıyla birleştirilemeyecek. Togg ve Trugo, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi. Elektrikli araç sahiplerinin istasyonlara gitmeden önce sistem güncellemelerini tamamlamaları, indirimden faydalanmaları için kritik önem taşıyor.