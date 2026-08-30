259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu geminin Girne Limanı’nın yaklaşık 4 mil açığında su almaya başladığı daha önce resmi kaynaklar tarafından açıklanmıştı. Geminin su almasının ardından yapılan yardım çağrısı üzerine KKTC ve Türkiye’den çok sayıda deniz ve hava unsuru bölgeye sevk edildi.

237 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Arama kurtarma çalışmalarında bilanço saatler ilerledikçe netleşmeye başladı. Son gelen bilgilere göre 237 yolcu ve mürettebata sağ olarak ulaşıldı. Kurtarılan kişiler ekipler tarafından güvenli bölgelere taşınırken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastanelere sevk edilenlerin de bulunduğu belirtildi.

Faciada 7 kişinin hayatını kaybettiği, gemide bulunan 23 kişiye ise henüz ulaşılamadığı bildirildi. Kayıp kişilerin bulunabilmesi amacıyla denizden ve havadan yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Daha erken saatlerde yayımlanan resmi ve haber kaynaklarında can kaybı ile kurtarılan kişi sayıları daha düşük verilmişti; dolayısıyla 7 ölü, 237 sağ kurtarılan ve 23 ulaşılamayan kişi bilgisi sizin ilettiğiniz daha yeni gelişmedir. AP’nin gün içindeki son erişilebilir haberinde en az 6 can kaybı ve 172’den fazla kurtarılan kişi bildirilmişti.

TÜRKİYE’DEN BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, kurtarma faaliyetleri için KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisinin görevlendirildiği bildirilmişti.

Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı da 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopterini bölgeye gönderdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen 6 deniz unsuru da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

23 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin önceliği, henüz ulaşılamayan 23 kişinin bulunması. Deniz yüzeyinde ve kazanın meydana geldiği bölgenin çevresinde aramalar yoğunlaştırılırken, hava araçları da çalışmalara destek veriyor.

Kazanın kesin nedeninin ise arama kurtarma faaliyetlerinin ardından yapılacak teknik incelemelerle belirlenmesi bekleniyor. İlk resmi açıklamalarda geminin neden su almaya başladığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığı belirtilmişti.