2026

Gök Olayları Yıllığı verilerine göre, 28 Ağustos tarihinde gerçekleşecek parçalı ay tutulması Türkiye'den de takip edilebilecek. Sabahın erken saatlerinde başlayacak olan gök olayı, Ay'ın batışına kadar izlenebilecek.

Tutulma süreci saat 04.23.55'te Ay'ın Dünya'nın yarı gölge konisine girmesiyle başlayacak. Bu ilk aşamada parlaklık değişimi zor fark edilirken, asıl görsel hareketlilik saat 05.33.48'de Ay'ın tam gölge konisine geçişiyle yaşanacak. Bu andan itibaren Dünya'nın gölgesi Ay yüzeyinde belirgin şekilde seçilebilecek.

TÜRKİYE'DEN HANGİ AŞAMALAR GÖRÜLEMEYECEK?

Tutulmanın örtülme oranının en yüksek seviyeye ulaşacağı maksimum evre saat 07.12.49'da gerçekleşecek. Ancak bu saatte Türkiye genelinde Ay batmış olacağı için tutulmanın zirve noktası ülkemizden izlenemeyecek. Parçalı tutulmanın çıkış evresi saat 08.51.55'te, tüm gölge geçişleri ise saat 10.01.41'de tamamen sona erecek. Gökyüzü meraklılarının net bir gözlem yapabilmeleri için 05.33.48 ile Ay'ın batışı arasındaki zaman dilimini değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.