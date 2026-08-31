Ehliyet sınavlarında "sabit parkur dönemi bitti, serbest güzergâh başlıyor" başlıklı haberler günlerdir sosyal medyada ve haber sitelerinde dolaşıyor. Alanya'da sürücü kursuna kayıtlı adaylar da sınavlarının nasıl yapılacağını sormaya başladı. Ancak yapılan incelemede, uygulamanın henüz resmen yürürlüğe girmediği görülüyor.

RESMÎ GAZETE'DE YENİ BİR DÜZENLEME YOK

Serbest güzergâh uygulamasına ilişkin olarak Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımlanmış bir yönetmelik değişikliği ya da resmî duyurusu bulunmuyor. Dolaşımdaki bilgiler, sürücü kursu işletmecilerinin ve sektör temsilcilerinin açıklamalarına dayanıyor. Sektör kuruluşlarıyla Bakanlık arasında görüşmeler yapıldığı belirtiliyor; ancak bu görüşmelerin sonucunda yürürlüğe konmuş bir düzenleme yok.

ALANYA'DA ŞU AN NE UYGULANIYOR?

Alanya'daki sürücü kurslarında ve direksiyon sınavlarında hâlen mevcut mevzuat geçerli. Sınavlar, belirlenmiş güzergâhlar üzerinde ve bugüne kadarki uygulamaya göre yapılıyor. Adaylar için değişen bir kural ya da yeni bir sınav biçimi söz konusu değil. Alanya'ya geçiş için açıklanmış bir tarih de bulunmuyor.

GÜNDEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Konuşulan modelde adayların önceden ezberlenen sabit bir hat yerine akan trafikte, komisyonun anlık yönlendirmesiyle araç kullanması öngörülüyor. İki duba arasına park uygulamasının yerini cadde üzerindeki gerçek araçlar arasına paralel park alması, çevre yoluna çıkılması ve otopark manevralarının test edilmesi gündemde. Ayrıca yaklaşık 35 dakika süren direksiyon sınavının 1 saate, zorunlu direksiyon eğitiminin ise 24 saate çıkarılması konuşuluyor.

ADAYLARA ÖNERİ

Sınav tarihi yaklaşan adayların, güncel uygulamayı kayıtlı oldukları sürücü kursundan veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden teyit etmesi yararlı olacak. Resmî bir düzenleme yayımlandığında ve Alanya'daki uygulama takvimi netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.