Yükseköğretim kurumlarında yeni akademik yılın başlamasına sayılı günler kala, Antalya'ya gelecek öğrencileri ciddi bir barınma krizi bekliyor. Kiracılar Dayanışma Derneği Başkanı Cengiz Kul'un yaptığı açıklamaya göre, kent genelinde öğrencilerin yoğun talep gösterdiği bölgelerde kira başlangıç bedelleri 20 bin liraya ulaştı.

Özellikle tek başına veya bir ev arkadaşıyla yaşamak isteyen gençlerin tercih ettiği 1+1 konutların ortalama kira bedeli 30 bin 400 lira seviyesine kadar çıktı. Dernek başkanı Kul, barınma maliyetinin yanı sıra elektrik, su, internet, ulaşım ve gıda gibi temel yaşam giderleri de eklendiğinde, ailelerin mevcut ekonomik şartlarda bu yükü taşımasının neredeyse imkansız hale geldiğini vurguladı.

FIRSATÇILIĞA KARŞI DENETİM ÇAĞRISI

Öğrenci göçüyle birlikte artan konut talebinin mülk sahipleri tarafından bir fırsat olarak görülmemesi gerektiği belirtiliyor. Eğitim hakkının barınma sorunu yüzünden kesintiye uğramamasının altını çizen Kul, yerel ve merkezi yönetimlere acil eylem planı çağrısında bulundu.

Bu kapsamda yetkililerden, öğrenci bütçesine uygun kiralık konutların üretilmesi ve mevcut devlet yurdu kapasitelerinin ivedilikle artırılması talep ediliyor. Ayrıca fahiş fiyat uygulayan ev sahiplerine yönelik piyasa denetimlerinin sıkılaştırılması, gençlerin güvenli ve ekonomik koşullarda eğitimlerine devam edebilmeleri için atılması gereken en kritik adım olarak öne çıkıyor.