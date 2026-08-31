Togg, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefleyen uygun fiyatlı yeni otomobil modeli T6X için tarih verdi. Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni modelin 2027 yılının ortasında piyasaya sürüleceğini bildirdi.

T10X ve T10F serilerinin ardından geliştirme süreci devam eden T6X, dar gelirli vatandaşların da elektrikli araç sahibi olabilmesi amacıyla tasarlandı. Tosyalı, teslimatların haziran ayında başlamasını öngördüklerini ve aracın güncel Togg modellerinin yaklaşık yarı fiyatına satılacağını belirtti.

YENİ MODELİN FİYAT STRATEJİSİ

Kompakt yapısıyla öne çıkması beklenen T6X'in 1 milyon 300 bin TL bandında satışa sunulup sunulmayacağına yönelik soruları da yanıtlayan Tosyalı, yıl başında belirlenen ekonomik hedeflere sadık kaldıklarını ifade etti. Şirketin fiyatlandırma stratejilerinde herhangi bir sapma olmadığı vurgulandı.

ÜRETİM HEDEFLERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Togg'un üretim kapasitesine dair güncel istatistikleri de paylaşan Tosyalı, önceki yıl 25 bin, geçen yıl ise 40 bin adet araç ürettiklerini açıkladı. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar toplam üretim hedefini 60 bin araca çıkarmayı planlıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA ERİŞİLEBİLİRLİK

Otomotiv sektöründe orta segment elektrikli araçların pazara girmesi, pazar payının genişlemesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Togg'un mevcut modellerinin ardından daha kompakt ve erişilebilir bir araca yönelmesi, markanın iç pazardaki tabanını büyütme stratejisinin temelini oluşturuyor.