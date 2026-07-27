YENİ Parti Kurucu Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, partisinin kuruluş sürecine ilişkin ilk resmi basın açıklamasını yayımladı. Kandemir, yeni siyasi hareketin temel anlayışının kutuplaşmayı değil birlik ve beraberliği esas aldığını belirterek, Alanya'da çözüm odaklı, katılımcı ve ilkeli bir siyaset anlayışıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Yazılı açıklamasında Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kandemir, liyakati esas alan, ortak aklı önceleyen ve ilkelerinden taviz vermeyen güçlü bir yürüyüş başlattıklarını söyledi. Siyasetin merkezine vatandaşın taleplerini ve milletin sesini taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Kandemir, toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla hareket edeceklerini kaydetti.

"Kutuplaşmanın değil, birlik olmanın yolundayız"

Başkan Kandemir, açıklamasında toplumsal ayrışmanın yerine ortak değerleri öne çıkaran bir siyaset anlayışını benimsediklerini belirterek, "Çıktığımız bu yol; kutuplaşmanın değil birlik olmanın, kişisel hesapların değil memleket sevdasının ve umudu yeniden büyütmenin yoludur" ifadelerini kullandı.

Siyasi tartışmaların kişisel çekişmeler üzerinden değil, ülke ve şehir adına üretilecek projeler üzerinden yürütülmesi gerektiğini ifade eden Kandemir, vatandaşların beklentilerine cevap verecek politikalar geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"Alanya'nın enerjisini Türkiye'nin değişim iradesiyle buluşturacağız"

Alanya'nın potansiyeline dikkat çeken Kandemir, ilçenin sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel gücün doğru yönetim anlayışıyla daha ileri taşınabileceğini söyledi.

Alanya'da daha güçlü temsil, daha katılımcı yönetim ve daha aydınlık bir gelecek hedeflediklerini belirten Kandemir, yerel yönetim anlayışında şeffaflık, istişare ve ortak aklın ön planda olacağını ifade etti.

"Yeni bir sözümüz, yeni bir hedefimiz var"

Açıklamasının sonunda parti teşkilatının çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bülent Kandemir, "Artık yeni bir sözümüz, yeni bir hedefimiz ve yeni bir yolumuz var. YENİ Parti, Alanya ile birlikte daha ileri" ifadelerini kullandı.

Kandemir, önümüzdeki süreçte Alanya'nın ihtiyaçlarını merkeze alan projelerle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ve teşkilatlanma çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti.(Sudi ÇANDIR)