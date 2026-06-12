Aydın'ın Nazilli ilçesinde dikkatsizlik sonucu çıkan yangın, bölgedeki üreticilere bir kez daha yaz aylarında artan yangın riskini hatırlattı. Kızıldere Mahallesi Kirazlık mevkisinde meydana gelen olayda, yemek ısıtmak amacıyla yakılan ateş kısa sürede büyüyerek incir bahçesine yayıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre A.G. isimli kişinin incir bahçesinde yaktığı ateş, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle çevredeki kuru otlara ve ardından incir ağaçlarına sıçradı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HEM HAVADAN HEM KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için 1 helikopter, 2 arazöz ve çok sayıda orman işçisi görevlendirildi. Ekipler, alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Hızlı müdahale sayesinde yangının daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçildi.

2 DÖNÜMLÜK İNCİR BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 2 dönümlük incir bahçesinde zarar oluştu. Bölgede yapılan ilk incelemelerde çok sayıda incir ağacının yangından etkilendiği belirlendi. Hasat dönemine hazırlanan üreticiler açısından yaşanan zarar, ekonomik kayıp olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin önemli incir üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da yaşanan olay, özellikle sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu günlerde açık alanda ateş yakılmasının ne kadar büyük risk oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan incelemede ateşi yakan kişinin A.G. olduğu tespit edildi. Yangına sebebiyet verdiği belirlenen A.G.'ye 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, yaz aylarında tarım arazileri ve ormanlık alanlara yakın bölgelerde ateş yakılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Özellikle rüzgarlı havalarda küçük bir kıvılcımın bile büyük yangınlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.