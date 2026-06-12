Sosyal medya platformlarının bağlı olduğu Meta şirketi tarafından şu ana kadar kesintinin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dünya genelindeki arıza takip servislerinde Facebook, Instagram ve bazı Meta hizmetleri için binlerce hata bildirimi kaydedildi.

Yaşanan kesintinin Facebook ve Instagram'ın yanı sıra Messenger, Threads ve bazı Meta iş araçlarını da etkilediğine yönelik raporlar bulunuyor.

Meta'nın resmi durum sayfasında ise bazı hizmetlerin yeniden normale dönmeye başladığı görülüyor. Şirketin daha önce yaşanan benzer küresel kesintilerde olduğu gibi teknik bir altyapı sorunu üzerinde çalıştığı değerlendiriliyor ancak bununla ilgili doğrulanmış bir açıklama henüz paylaşılmış değil.

Kullanıcılar "Instagram çöktü mü?", "Facebook neden açılmıyor?" ve "Ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt ararken, şu an için sorunun dünya genelinde yaşanan bir Meta kaynaklı erişim problemi olduğu görülüyor. Meta'dan resmi açıklama geldiğinde detayların netleşmesi bekleniyor.

Kaynaklar: Meta Status, StatusGator, uluslararası kesinti raporları.