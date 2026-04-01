2026 yılında, 2025 yılı ve öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 1.300 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 2 bin 600 TL ve linyit ile taşkömürü çıkarılan işyerleri için 3 bin 467 TL ve altında olan; 2026 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının günlük 42,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar, 2026 yılı Ocak ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

İlgili ayda, 01/01/2026-31/12/2026 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (3.303 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda, SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

Mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu hâlde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

Buna göre, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55 nolu belge türlerinden dolayı asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır.

4- Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI - GENEL HUSUSLAR

Asgari ücret desteğinin usul ve esasları, geçmiş yıllarda olduğu gibi 01.01.2026 tarihinden önce tescil edilen işyerleri için farklı; 2026 yılında tescil edilen işyerleri (01.01.2026 tarihinden önce tescil edilmesine karşılık 2025 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri de 2026 yılında tescil edilen işyerleri gibi değerlendirilecektir) bakımından farklı olarak belirlenmiştir.

KAPSAMA GİREN İŞVERENLER

Mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu hâlde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır. Buna göre, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55 nolu belge türlerinden dolayı asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır.