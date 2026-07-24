Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) tarafından organize edilen Kökbörü Ligi Yarı Final Müsabakaları, 25 Temmuz 2026

Cumartesi günü Antalya'nın İbradı ilçesinde yapılacak. Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen bu organizasyon, geleneksel atlı spor tutkunlarını bir araya getiriyor.

Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, tüm sporseverlerin ve bölge halkının müsabakalara davet edildiği duyuruldu. Yetkililer, şampiyona sürecinin geleneksel spor kültürünün tanıtılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını aktardı.

KÖKBÖRÜ SPORU NEDİR VE NASIL OYNANIR?

Yaklaşık beş bin yıllık köklü bir geçmişe dayanan kökbörü, Orta Asya Türk kültürünün en eski savaşçı sporlarından biri olarak kabul ediliyor. Kelime anlamı "gök kurt" olan bu oyun, at sırtında iki takımın kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.

Oyuncular, saha ortasındaki özel deri torbayı veya oğlağı rakiplerinden kurtararak belirlenen kale alanına bırakıp sayı elde etmeye çalışıyor. Dayanıklılık ve hızın ön planda olduğu oyun, cirit gibi diğer branşlara kıyasla çok daha sert fiziksel temaslar barındırıyor.

GELENEKSEL SPORLARIN BÖLGEYE ETKİSİ NELER OLACAK?

Yörük kültürünün köklü izler taşıdığı Antalya ve çevre ilçelerinde, bu tür tarihi atlı spor organizasyonları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İbradı'nın ev sahipliği yapacağı yarı final karşılaşmalarının, hem yerel kültürel mirası canlı tutması hem de bölgedeki alternatif turizm hareketliliğine ivme kazandırması muhtemel etki olarak değerlendiriliyor. Sporcuların çeviklik ve takım uyumunu sergileyeceği etkinlik, tarihsel bir mirasın günümüzde yaşatılması adına büyük önem taşıyor.