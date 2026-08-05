Olay, 3 Ağustos gecesi Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi'nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Nostalji Tramvayı depolama alanında meydana geldi. Park halindeki tramvaylara atılan yanıcı ve parlayıcı maddenin alev alması üzerine güvenlik görevlisi hızla müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Ardından durum belediye yetkililerine ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Görüntülerde iki şüphelinin tramvaya yanıcı madde attıktan sonra bölgeden kaçtığı görüldü. İlk değerlendirmelere göre saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 18 yaşından küçük iki şüpheli olduğu üzerinde duruluyor.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait nostalji tramvayı, teknik arızalar ve geçmişte yaşanan kazalar nedeniyle bir süredir yolcu güvenliğinin sağlanması amacıyla sefer yapmıyordu.