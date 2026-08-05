Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Aleksey Batrakov, geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya verdiği kısa yanıtla öne çıktı. Rus futbolcunun açıklaması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

GALATASARAY SORUSUNA "ŞU AN BİLMİYORUM" YANITI

Lokomotiv Moskova'nın maçının ardından karma alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleksey Batrakov'a, "Galatasaray'da oynama ihtimalin var mı?" sorusu yöneltildi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu bu soruya, "Şu an bilmiyorum." cevabını verdi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Mihail Galaktionov ise transfer söylentileriyle ilgili değerlendirmesinde, Batrakov'un halen kulübün futbolcusu olduğunu vurguladı.

Galaktionov, transfer görüşmelerinin teknik ekibin değil kulüp yönetiminin konusu olduğunu belirterek, bu yöndeki soruların yönetime iletilmesi gerektiğini ifade etti.

EŞİ DE AVRUPA HAYALİNDEN SÖZ ETMİŞTİ

Daha önce Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina da genç futbolcunun kariyer hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Podshibyakina, Batrakov'un Lokomotiv Moskova'ya büyük saygı duyduğunu ancak kariyerinde farklı bir ülkede ve farklı bir kulüpte kendini deneme hayali bulunduğunu söylemişti. Bu açıklama, Avrupa kulüplerinin ilgisiyle ilgili iddiaları daha da güçlendirmişti.

SEZON PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

2025-2026 sezonunda Lokomotiv Moskova formasıyla 36 resmi maçta görev yapan Aleksey Batrakov, 17 gol ve 12 asistlik etkileyici performans sergiledi. Hücum katkısıyla öne çıkan genç oyuncu, Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesinde yer alıyor.

ALEKSEY BATRakov KİMDİR?

Aleksey Batrakov, 9 Haziran 2005 doğumlu Rus orta saha oyuncusudur. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen futbolcu, ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda görev yaparken merkez orta saha ve hücum hattının farklı bölgelerinde de oynayabiliyor.

Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve skor katkısıyla öne çıkan Batrakov'un Lokomotiv Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yaşına rağmen Rus futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen oyuncu, son sezon performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.