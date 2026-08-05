ALANYA’DA eğlence sektörünün öne çıkan adreslerinden Club Robin Hood Hotel, yaz sezonu etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Burak Bulut’u ağırladı. Otel bünyesindeki gece kulübünde gerçekleştirilen konsere yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra Alanya’nın farklı noktalarından gelen çok sayıda müziksever katıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Burak Bulut, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte konser alanında coşku yükselirken, müzikseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Enerjik sahne performansıyla dikkati çeken Bulut, repertuvarındaki hit parçalarla konuklara müzik ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

EĞLENCE DORUĞA ÇIKTI

Konser boyunca hareketli anlar yaşanırken, sanatçının hayranları cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekti. Burak Bulut’un dinleyicileriyle kurduğu sıcak iletişim de geceye ayrı bir renk kattı. Konser alanını dolduran tatilciler, sevilen şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenirken etkinlik geç saatlere kadar devam etti.

Sahne ışıkları, müzik ve görsel şovlarla zenginleştirilen organizasyon, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Yerli tatilcilerin yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği konser, Konaklı’da yaz gecelerinin hareketlendiğini bir kez daha ortaya koydu.

YAZ KONSERLERİNİN İLKİ

Burak Bulut konseri, Club Robin Hood Hotel’in yaz sezonu kapsamında planladığı büyük konser serisinin ilk etkinliği oldu. Sezona iddialı bir başlangıç yapan otel, düzenlediği organizasyonla eğlence ve müziği aynı çatı altında buluşturdu.

Konser serisinin sezon boyunca farklı sanatçıların sahne performanslarıyla devam etmesi bekleniyor. Yeni etkinliklerle misafirlerine farklı deneyimler sunmayı hedefleyen Club Robin Hood Hotel, Alanya ve Konaklı’nın gece hayatına hareketlilik kazandırmayı amaçlıyor.

KONAKLI’DA YAZ GECELERİ RENKLENİYOR

Turizm sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte Konaklı’daki eğlence mekânlarında da hareketlilik arttı. Club Robin Hood Hotel’in gerçekleştirdiği konser, bölgede tatil yapan misafirlere konaklamanın yanında canlı müzik ve eğlence deneyimi de sundu.

Düzenlediği etkinliklerle yaz sezonuna renk katan Club Robin Hood Hotel, sezon boyunca yerli ve yabancı tatilcilere hareketli geceler yaşatmayı sürdürecek. Burak Bulut’un sahne aldığı konser ise yüksek katılımı ve coşkulu atmosferiyle yaz konserleri serisinin unutulmaz başlangıçlarından biri oldu. (Mehmet TUNÇ)