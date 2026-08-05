Batman'da 26 Temmuz'da Asri Mezarlık'ta yaşanan ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından iki taraf arasındaki husumetin sürdüğü iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri, bölgede yeni bir saldırı yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Ancak görüntülerde yer alan kişinin silah taşıdığı ve olayın yeni bir saldırıyla sonuçlandığına ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

İddiaya göre mezarlık saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınları, husumet yaşadıkları öne sürülen kişilerin bulunduğu siteye gitti.

Paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında gece saatlerinde site çevresine gelen bir kişinin, uzun namlulu silah olduğu iddia edilen bir cisimle ilerlediği görülüyor. Görüntülerde şahsın araçların yanından geçerek site girişine yöneldiği, ardından kameranın görüş açısından çıktığı anlar yer alıyor.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, olayın içeriği ve görüntülerdeki kişinin eylemine ilişkin resmi makamlardan doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

MEZARLIKTAKİ SALDIRIDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Batman'da 26 Temmuz akşamı Asri Mezarlık'ta mezarlık ziyareti yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk yaşamını yitirdi. Olayda iki kişi de yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Batman Valiliği, ilk değerlendirmelere göre saldırının daha önce yaşanan bir olaydan kaynaklanan husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiğinin değerlendirildiğini açıklamış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

MEHMET DİREK KİMDİR?

Mehmet Direk, AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Mezarlık saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu başta olmak üzere çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, hem mezarlık saldırısına hem de olayın ardından gündeme gelen iddialarla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin de incelemeye alınıp alınmadığına ilişkin ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyuna yansıyan görüntüler, tek başına yeni bir saldırının gerçekleştiğini doğrulayan delil niteliği taşımıyor.