Olay, akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Zeynel Bey Türbesi’nin alt kısmında bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında hareketsiz halde bir kadın görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göl kıyısında bulunan kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Lale Uluç olduğu belirlendi.

Ekipler, olay yerinde ve yakın çevrede ayrıntılı inceleme yaptı. Uluç’a ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyaların, cansız bedeninin bulunduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzakta olduğu tespit edildi. Eşyalar, yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Cenazesi hastane morguna kaldırıldı

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Lale Uluç’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Uluç’un ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve adli incelemeler sonucunda ortaya çıkması bekleniyor. Yetkililerden olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, Lale Uluç’un olay öncesindeki hareketlerini ve kişisel eşyalarının bulunduğu noktayla cansız bedeninin bulunduğu alan arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.