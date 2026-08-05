Antalya’da hava sıcaklığı 34, hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıktı. Konyaaltı Sahili’nde deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü.

Antalya’da yüksek hava sıcaklığı ve yüzde 80’i aşan nem, kentte yaşamı zorlaştırdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre öğle saatlerinde hava sıcaklığı 34 derece civarında ölçüldü.

Nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı. Hafta içi olmasına rağmen serinlemek isteyen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı Sahili’ne yöneldi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 30 DERECE

Konyaaltı Sahili’nde deniz suyu sıcaklığı 30 derece olarak kaydedildi. Sıcaktan bunalanların bir bölümü denize girerken, bazı vatandaşlar sahildeki gölgelik alanlarda beklemeyi tercih etti.

Yoğun nem nedeniyle kıyıdan görülebilen Beydağları’nın silüeti de nem tabakasının arkasında kaldı. Antalya’da sıcak ve nemli havanın günlük yaşam üzerindeki etkisi gün boyunca sürdü.

Kaynak: İHA, Herkes Duysun

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