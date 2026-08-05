Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli isimlerden Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının gündeminde kalmaya devam ediyor. İspanyol basını, yıldız futbolcunun Atletico Madrid forması giymeye sıcak baktığını yazdı.

Atletico Madrid’e önerildiği iddiası

İspanyol gazeteci Ruben Uria’nın haberine göre Osimhen, kısa süre önce aracılar vasıtasıyla Atletico Madrid’e önerildi.

Nijeryalı golcünün, teknik direktör Diego Simeone ile çalışma fikrine olumlu yaklaştığı ve Madrid’de yaşamaya sıcak baktığı ileri sürüldü.

Maaşında indirime hazır

Haberde, Osimhen’in transferin gerçekleşebilmesi için mevcut maaşında önemli bir indirim yapmayı kabul edebileceği belirtildi.

Yıldız futbolcunun Atletico Madrid’e katılma isteği nedeniyle ekonomik açıdan fedakârlığa hazır olduğu iddia edildi.

Bonservis bedeli transferin önündeki en büyük engel

Transfer sürecindeki en önemli sorunlardan birinin Osimhen’in bonservis bedeli olduğu ifade edildi. Nijeryalı golcü için ödenmesi gereken rakamın yaklaşık 75 milyon euroyu bulabileceği aktarıldı.

Atletico Madrid yönetiminin bu bedeli yüksek bulduğu, ayrıca Galatasaray’ın oyuncusu için daha fazla bonservis talep edebileceğini düşündüğü öne sürüldü.

Atletico Madrid beklemeye geçti

İspanyol ekibinin mevcut mali koşullar nedeniyle transferi tamamlayabilecek nakit akışına sahip olmadığı ve Osimhen önerisini şimdilik beklemeye aldığı belirtildi.

Atletico Madrid’in, kadrosunda bulunan Julian Alvarez veya Alexander Sörloth’tan birinin ayrılması durumunda Osimhen transferini yeniden değerlendirebileceği iddia edildi.

Galatasaray cephesinden söz konusu transfer iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.