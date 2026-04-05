Yarım altın fiyatı 5 Nisan 2026 itibarıyla 22.447 TL alış ve 23.125 TL satış seviyesinde. Dünkü kapanışa göre yarım altın fiyatlarında %0,27’lik artış var; Alanya’da hem yatırım hem de düğün hazırlığı yapanlar bu rakamları yakından izliyor.

Gün içinde “yarım altın bugün ne kadar” sorusu özellikle turizm sezonuna girerken daha sık soruluyor. Çünkü Alanya’da altın, bir yandan tasarruf aracı olarak görülürken bir yandan da aile içi hediye geleneğinin parçası.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR (5 NİSAN 2026)

Yarım altın bugün 23.125 TL satış fiyatından işlem görüyor. Alış fiyatı ise 22.447 TL.

Bu iki rakam, arama motorlarında “yarım altın fiyatı bugün 5 Nisan 2026” diye arayanların görmek istediği net cevabı veriyor. Gün içindeki küçük oynamalar bile özellikle kısa vadeli al-sat düşünenleri etkiliyor.

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI KAÇ TL

5 Nisan 2026 yarım altın alış fiyatı 22.447 TL, satış fiyatı 23.125 TL olarak görülüyor. Alış-satış arasındaki fark, yatırımcının maliyetini belirleyen en kritik kalemlerden biri.

Alanya’da kuyumcudan alım yapacakların bu makasa dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü “yarım altın alırken kaç TL fark öderim” sorusunun cevabı çoğu zaman bu aralıktan okunuyor.

DÜNE GÖRE YARIM ALTIN NEDEN ARTTI

Yarım altın fiyatı dünkü kapanışa göre %0,27 arttı. Artış sınırlı görünse de, fiyatı etkileyen ana başlıklar değişmiyor: küresel altın fiyatlaması ve döviz kurları.

Bugün küresel piyasalarda ons altın 4.676 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. Öte yandan ABD Doları 44,53 TL (alış) ve 44,62 TL (satış) seviyelerinde; bu görünüm, iç piyasada altın fiyatlarının yönünü belirleyen ana kanallardan biri olarak izleniyor.

SON 1 HAFTADA YARIM ALTIN YÜKSELDİ Mİ

Son 1 haftada yarım altın fiyatlarında yükseliş eğilimi var. Bu eğilim, “yarım altın son bir hafta grafiği” diye arama yapanların da dikkat ettiği temel sonuç.

Yükselişin devam edip etmeyeceği gün gün değişebiliyor. Ama Alanya’da özellikle sezon öncesi harcama planı yapanlar, birikimini altın tarafında tutanlar ve düğün alışverişine başlayanlar bu trendi pratik bir gösterge olarak kullanıyor.

ALANYA’DA YARIM ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR

Alanya'da yarım altın alırken ilk bakılan konu güncel yarım altın alış-satış fiyatı oluyor. İkinci konu ise fiyatın hangi işlem türü için sorulduğu; yatırım mı, hediye mi, bozdurma mı.

Üçüncü konu da “ekran fiyatı” ile kuyumcu etiketi arasındaki olası fark. Bu fark her gün aynı değil; işçilik, tedarik maliyeti, anlık piyasa hareketi ve mağazanın fiyatlama politikası gibi unsurlar devreye girebiliyor.

Bazen insan sadece fiyatı öğrenip çıkıyor.

YARIM ALTIN YATIRIM İÇİN UYGUN MU

Yarım altın, Türkiye’de geleneksel olarak hem hediye hem tasarruf aracı olarak kullanılıyor. Yatırım açısından bakıldığında, bugünkü gibi alış-satış farkının bulunduğu günlerde kısa vadeli al-sat yapmak daha zorlaşabiliyor.

Alanya’da yatırım amaçlı yarım altın alanların önemli bir kısmı “uzun vadeli biriktirme” yaklaşımıyla hareket ediyor. Bu yaklaşımda, gün içi küçük dalgalanmalardan çok genel trend ve alım disiplininin sürdürülebilirliği öne çıkıyor.

Şu detayı atlayan çok oluyor: Eğer yakın zamanda bozdurma ihtimali varsa, satın alırken oluşan alış-satış farkı toplam getiriyi aşağı çekebilir. Bu nedenle “yarım altın yatırım aracı mı” sorusuna verilecek cevap, vadenize ve nakit ihtiyacınıza göre değişiyor.

YARIM ALTIN BOZDURURKEN KAÇ TL’DEN ALINIR

Bugün için yarım altın bozdurma tarafında referans kabul edilen alış fiyatı 22.447 TL. Pratikte bozdurma işlemi, kuyumcunun anlık fiyatına ve gün içindeki hareketlere göre şekillenebiliyor.

Alanya’da turizm sezonu yaklaşırken nakde dönme ihtiyacı artan bazı haneler, “yarım altın bozdurma fiyatı bugün” aramasını daha sık yapıyor. Burada en sağlıklı yöntem, aynı gün içinde birkaç noktadan fiyat almak ve acele karar vermemek.

YARIM ALTIN FİYATI NEREDEN TAKİP EDİLİR

Takipte önemli olan, baktığınız kaynağın tarih-saat bilgisini kontrol etmek ve aynı gün içinde fiyatın değişebileceğini unutmamak.

Eğer Alanya’da fiziki alım yapacaksanız, çevrimiçi fiyatı bir “referans” gibi düşünmek daha doğru oluyor. Son karar, kuyumcunun sunduğu anlık fiyat ve işlem koşullarıyla netleşiyor; yani…

YARIM ALTINDA BUGÜNÜN ÖZETİ (5 NİSAN 2026)

5 Nisan 2026 yarım altın satış fiyatı 23.125 TL, alış fiyatı 22.447 TL. Düne göre değişim yönü yukarı ve artış oranı %0,27.

Küresel tarafta ons altın 4.676 dolar ile yatay, döviz tarafında ABD Doları 44,53 TL alış ve 44,62 TL satış seviyesinde. Bu iki başlık, Alanya’da da yarım altın fiyatı bugünkü seyrini anlamak isteyenlerin baktığı ana göstergeler olmaya devam ediyor.