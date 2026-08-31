Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki falezler bölgesinde sup board yapanların ve ziyaretçilerin denize düşürdüğü değerli eşyalar, profesyonel sanayi dalgıcı Ali Kılıç tarafından gün yüzüne çıkarılıyor. Kılıç ve ekibi, deniz tabanında yaptıkları dalışlarda ulaştıkları cep telefonu, cüzdan ve marka güneş gözlüklerini sosyal medya üzerinden sergileyerek asıl sahiplerini arıyor.

Sanayi dalgıcı Ali Kılıç'ın aktardığına göre, bugüne kadar deniz dibinden toplam 6 cep telefonu, çok sayıda gözlük ve bir kadın cüzdanı çıkarıldı. Bulunan 6 telefondan 3'ü ile kadın cüzdanı, yapılan paylaşımların ardından asıl sahiplerine teslim edildi.

9 AY SU ALTINDA KALAN CÜZDAN NASIL BULUNDU?

Falezlerin üst kısmında yer alan bir restoranda yemek yiyen bir kadının yanlışlıkla denize düşürdüğü cüzdan, tam 9 ay boyunca su altında kaldıktan sonra dalgıçlar tarafından bulundu. İçerisindeki kimlik ve kişisel eşyalar sayesinde sahibine ulaşılan cüzdanın teslim edilmesi, eşyasından ümidini kesen kişiye sevinç yaşattı. Kılıç, eşyaların genellikle 10 ile 30 metre arasındaki derinliklere düştüğünü belirtti.

SAHİBİ ÇIKMAYAN EŞYALARA NE OLUYOR?

Denizden çıkarılan eşyaların sahiplerini belirleme süreci, objenin türüne göre değişiklik gösteriyor. Cep telefonlarının içerisindeki SIM kartlar ve fotoğraflar sayesinde mülkiyet ispatı kolaylıkla yapılırken, gözlüklerde bu durum zorlaşıyor. Kılıç, şu anda ellerinde yaklaşık 55-60 bin lira değerinde marka gözlük bulunduğunu ifade etti. Mülkiyeti kesin olarak kanıtlanamayan ve sahibi çıkmayan gözlükler ise dalgıç ekibinin sosyal medya takipçilerine hediye ediliyor. Konyaaltı sahilinde değerli eşyalarını denize düşürenlerin kendilerine ulaşması halinde profesyonel arama desteği sağladıklarını belirten Kılıç, su altı kurtarma çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.