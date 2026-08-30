ALANYA yerel siyasetinin tanınan isimlerinden, önceki dönem Cikcilli Belediye Başkanı Kerim Ertekin son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Ertekin’in vefatı, ailesi, sevenleri ve Alanya çevresinde büyük üzüntü yarattı.

CİKCİLLİ’DE 15 YIL HİZMET ETTİ

Yerel yönetim kariyerinde 1999-2014 yılları arasında aralıksız 15 yıl Cikcilli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ertekin, 2014’teki Büyükşehir Yasası ile belde belediyesinin kapanmasının ardından Alanya Belediye Meclisi 2. Başkan Vekilliği, Encümen ve Plan-Bütçe Komisyonu üyeliklerinde bulundu. MHP çatısı altında uzun yıllar aktif siyaset yapan tecrübeli isim, 2024 seçimleriyle birlikte aktif siyasi hayatını noktalamıştı.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR TÖRENDE BULUŞTU

Merhum Kerim Ertekin için Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, siyasi partilerin ilçe başkanları, Alanya Belediye meclis üyeleri, meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ertekin ailesi taziyeleri kabul ederken, merhum Kerim Ertekin dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. (Hüseyin DOĞANAY)