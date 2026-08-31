Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta park halinde bulunan bir traktör, elektrik aksamında yaşanan arıza nedeniyle tehlike yarattı. Meydana gelen kısa devrenin ardından kendi kendine çalışarak hareket etmeye başlayan tarım aracı, kısa süre içinde alev aldı.

Araçtan yükselen alevler, çevrede istiflenmiş haldeki saman balyalarına sıçrayarak yangının etki alanını hızla genişletti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin aktardığına göre, alevler çevreye daha fazla yayılmadan yoğun bir müdahale sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

HAYVANLAR YANGINDAN NASIL ETKİLENDİ?

Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının bıraktığı hasar netleşti. Olay sonucunda alevlere teslim olan traktör ve çevredeki saman balyaları tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangın alanının yakınında bulunan bazı büyükbaş hayvanların da alevlerden etkilenerek yaralandığı bildirildi.

TRAKTÖRLERDE KISA DEVRE RİSKİ NASIL ÖNLENİR?

Tarımsal üretimde yoğun olarak kullanılan motorlu araçların elektrik tesisatlarında zamanla oluşan yıpranmalar, park halindeyken bile yangın riski oluşturuyor. Bu tür beklenmedik vakaların önüne geçmek için kablo yalıtımlarının periyodik olarak kontrol edilmesi ve uzun süre kullanılmayan araçlarda akü bağlantılarının kesilmesi büyük önem taşıyor.